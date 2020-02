CLASSIFICA - Terzo successo di fila degli azzurri: Napoli (per ora) a -3 dalla Roma

Ennesimo risultato positivo per il Napoli di Rino Gattuso: battuto con scioltezza il Torino per 2-1 grazie alle reti di Di Lorenzo e Manolas. Gli azzurri portano a casa altri 3 punti importantissimi per la rincorsa alla zona Europa. Grazie al successo ottenuto il Napoli si porta in attesa delle partite di domani, a quota 39 punti, a-3 dalla Roma e a -6 dall'Atalanta