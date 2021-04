Con l'Inter pronta una maglia speciale: nuova collezione con lo stilista Marcelo Burlon

Il 18 aprile contro l’Inter al Maradona potrebbe esserci una novità di marketing per il Napoli, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno raccontando che la macchina organizzativa anche sui social freme perché sono in arrivo due maglie speciali: una da gioco e un’altra per i portieri, che sarebbero realizzate in collaborazione con Robe di Kappa e lo stilista Marcelo Burlon, da argentino ha un legame particolare con Maradona e, quindi, con Napoli. La particolarità stilistica riguarda le ali di un volatile aperte sulle spalle e il corpo che scende sul petto, marchio di fabbrica della celebre casa Marcelo Burlon. La collezione potrebbe comprendere anche t-shirt, tute, cappellino e zaino per la frenesia soprattutto dei tifosi più giovani.