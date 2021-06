Con Spalletti può tornare lo storico vice di Sarri: contatti in corso, le ultime

Presto Luciano Spalletti ufficializzerà la sua squadra di collaboratori. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che Francesco Calzona, vice di Sarri a Napoli prima della rottura, potrebbe tornare in azzurro come vice di Spalletti. Il Napoli - si legge - lo ha contattato e sta cercando di capire se ci sono possibilità per riportarlo sulla panchina del club partenopeo. Calzona ha lavorato con Di Francesco nella recente esperienza di Cagliari.