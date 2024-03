Conte-ADL, personalità che possono incastrarsi: il patron vuole un manager

Sul Corriere dello Sport in edicola si scrive della ricerca di Aurelio De Laureuntiis del nuovo allenatore.

"C come casting, ovvio, però volendo anche come coach, che ci può stare, anche se sa di basket. Come ciclo, un altro, da riaprire adesso e subito, sapendo bene cosa fare e come farlo, se attraverso il tridente oppure uscendone, per inseguire un calcio diverso". Sul Corriere dello Sport in edicola si scrive della ricerca di Aurelio De Laureuntiis del nuovo allenatore.

"C come cambiamento, quasi epocale, perché stavolta il Napoli - e cioé Adl - scelgono con largo anticipo il tragitto da percorrere: possono - può - giocare d’anticipo, può farlo secondo un’Idea personale che gli appartenga completamente o che possa essere condivisa con un manager da insediare prima di puntare su un allenatore. C come Antonio Conte, of course, con il quale le chiacchierate sono state frequenti e la stima, si sa, è reciproca: però fondersi significa saper condividere le diversità di filosofie che sembrano (sembrano!) inconciliabili, personalità possenti che possono incrociarsi negli spigoli dell’uno e dell’altro e quella autonomia che ognuno, per ruoli e competenze, vuole custodire o comunque governare.