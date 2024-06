Conte-Napoli, Romano conferma: “Triennale e nessuna clausola d'uscita anticipata”

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, conferma su X che nell’accordo tra il Napoli e Antonio Conte non c'è nessuna clausola di addio anticipato dopo una sola stagione: “Il contratto di Antonio Conte con il Napoli non prevede alcuna clausola specifica per la risoluzione anticipata dell'accordo. Il contratto avrà validità fino a giugno 2027, nessuna clausola di uscita. Qualsiasi risoluzione anticipata non avrebbe un importo fisso o garantito ufficiale".

🚨 Understand Antonio Conte’s contract at Napoli does NOT include any specific clause for early termination of the agreement.



The contract will be valid until June 2027, no exit clause.



Any early termination wouldn’t have an official fixed or guaranteed amount on paper. pic.twitter.com/GF3exvHcBl