Coppa, Supercoppa e altri 70mln spesi: il Leicester è la squadra più forte dell'Europa League

Finito al quinto posto per un punto nel campionato più importante al mondo, alle spalle del Chelsea campione d'Europa, il Leicester vuole fare la voce grossa anche in Europa League dove probabilmente è la squadra più forte (sicuramente quella di maggior valore per Transfermarkt, ben 557mln di euro contro i 497 del Napoli). Il giocatore di maggiore valore per Transfermarkt è Ndidi, mediano nigeriano classe '96, valutato 60mln, poco più dei 55 del '97 Telemans e del 96' Maddison, scendendo poi si trovano i 45mln di Soyuncu e Fofana, i 35mln di Barnes ed i 30 di Pereira e Castagne.

Dopo aver vinto Coppa d'Inghilterra, battendo il Chelsea, e la Supercoppa sul City, il Leicester s'è rinforzato ulteriormente ed al momento ha già speso 70mln di euro: 30 per la punta Daka, che il Napoli ha già incrociato col Salisburgo, poi altri 20 per Soumaré del Lille, accostato anche ai partenopei, ed altrettanti per Vestergaard mentre in prestito sono arrivati pure Bertrand dal Southampton e Ghezzal dal Besiktas per rinforzare la rosa. Sarà dura per il Napoli ottenere il primo posto nel girone che da quest'anno vale direttamente gli ottavi di finale