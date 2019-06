CorMezz - Dott. De Nicola, il Napoli non ha esercitato il rinnovo: divergenze con Ancelotti e futuro in bilico

In bilico il futuro di Alfonso De Nicola, responsabile dello staff medico del Napoli. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che il Napoli, a differenza di quanto fatto per altri componenti dello staff medico, non ha esercitato entro il 31 maggio l'opzione per il rinnovo del suo contratto in corso fino al 30 giugno. Ci sono state divergenze con Ancelotti culminate col caso Ospina. Nulla è escluso, a breve potrebbe esserci un incontro.