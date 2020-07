Coronavirus, in Campania impennata di positivi. De Luca tuona: "Così non arriviamo a settembre!"

Vincenzo De Luca, governatore della Campania, dopo l'impennata di nuovi casi registrati tramite l'ultimo bollettino, ha rilasciato alcune dichiarazioni per mettere in guardia la popolazione campana: "Si rilevano comportamenti che segnalano un pericoloso rilassamento generale. In queste condizioni il rischio è che non arriveremo neanche a settembre, quando potremo essere costretti ad affrontare l’anno scolastico in condizioni gravissime”, le sue parole riportate da Repubblica.it.