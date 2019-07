Corsera - Oggi ADL parlerà di Icardi con Marotta, proposto Milik: ecco la posizione dell'Inter

L’Inter aspetta l’offerta del Napoli per Icardi e prepara il rilancio alla Roma per Dzeko. Così scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera, che racconta di una giornata in arrivo molto calda sul tema Icardi: "Con ogni probabilità al quarto piano di via Rosellini, fra una pausa e l’altra dei lavori sull’offerta di Mediapro, l’ad nerazzurro e il presidente De Laurentiis affronteranno il discorso relativo a Maurito Icardi. I partenopei sono orientati a inserire Milik come contropartita per abbassare la cifra di 70 milioni richiesta dal club di Suning. Il problema è che il centravanti polacco non sembra rientrare nei piani di Conte".