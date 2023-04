Curva B, leader Fedayn: “ADL non ha capito come porsi. Siamo delusi, il mondo ultras è morto. Sul modulo..."

"Il modulo è venuto fuori adesso, prima non ce l’hanno mai chiesto".

Alessandro Cosentino, leader del gruppo Fedayn della Curva B del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’Ansa, partendo dagli accadimenti in Napoli-Milan: "I fumogeni sono stati accesi ma non sono stati lanciati in campo, è stata una forma di rabbia per dimostrare che noi siamo sempre qui nel bene e nel male. C’è stata una diatriba con in gruppo che faceva finta di niente, specialmente su alcuni cori che abbiamo sempre fatto insieme. Domenica c’era questo silenzio, alcune persone non si sono trovate d’accordo con altre ed è successa questa cosa che è fiinta lì. Tutto ciò che è violenza non è accomunabile a fatti sportivi ed alle partite di calcio.

Perchè c'è violenza nel mondo ultras? Da sempre c’è questo confronto tra un colore sociale e l’altro, tra un pensiero e un altro, quindi litigano gli amici per il calcetto come non potrebbe avvenire in una storia così importante come quella di gruppi e di città. Ricordiamo anche una cosa molto importante, ci hanno chiamato terroni, terremotati e colerosi ma la gente sembra che se ne sia dimenticata. Sono anni che negli stadi d’Italia abbiamo trovato ostilità per la nostra terra. Gli scontri ci sono da sempre, condannabili ed ingiustificati, ma succedono in tutto il mondo e non solo a Napoli. Anzi lo stadio di Napoli, invece, è uno dei pochi dove si sta ancora bene. Io non accomuno la parola Ultras alla violenza, noi abbiamo sempre fatto tanto sociale e manifestazioni agli ospedali per bambini e per le persone che hanno bisogno. Noi facciamo tanti sacrifici per stare accanto al Napoli, facciamo chilometri da una vita, lasciamo le nostre famiglie per stare accanto alla nostra passione mettendo mano alle nostre tasche. Tutte le coreografie di questi anni vengono pagate con le nostre tasche ed il nostro caro presidente era molto fiero e ne rimase sbalordito e disse che a questi costi bisognava farlo tutte le settimane e in tutti i settori dello stadio. Quando De Laurentiis arrivò a Napoli lo incontrammo all’albergo Vanvitelli a Caserta, ci siamo presentati. Lui poteva essere, dopo Maradona, il simbolo della rinascita del calcio a Napoli e avere un mezzo busto a statua in tutti i quartieri di Napoli per quello che è riuscito a fare in questa città. Però non ha capito come porsi, non l'ha fatto in passato quando ha criticato la nostra terra e le nostre tradizioni ed anche oggi lo sta facendo con questa situazione che ci sembra davvero assurda.