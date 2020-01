Da Milano - Ghoulam, viva l'ipotesi Cina: il problema è l'ingaggio, restano due piste in Francia

Ancora nebuloso il futuro di Faouzi Ghoulam. Poco minuti in campo per il centrocampista algerino, che fatica a ritrovare la condizione ottimale, necessaria per Gattuso in questa fase della stagione. Come riportato dal portale calciomercato.it, Giuntoli avrebbe discusso con Mendes, che gestisce gli interessi dell’esterno algerino, anche dell’ipotesi Cina. Quello che rende complessa la situazione del terzino azzurro è l'ingaggio che andrebbe adeguato ai nuovi standard sul tetto salariale nel campionato cinese. L'alternariva - si legge - resta il campionato francese, con il Marsiglia che sembra essersi defilato e Monaco e Lione che sarebbero pronte a farsi avanti.