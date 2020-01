Da Milano: "Nessun incontro tra Giuntoli e l'entourage di Politano", frenata sull'esterno?

Non c'è stato ancora nessun incontro tra Cristiano Giuntoli e Davide Lippi, agente di Matteo Politano. Il ds azzurro è rimasto tutto il giorno nell'hotel di Porta Venezia, dove ieri ha incontrato l'entourage dell'esterno, ma al momento non ci sono stati nuovi confronti. Lo rivela il giornalista di Milano, Daniele Vitiello, presente da questa mattina all'esterno dell'hotel. Si era parlato di oggi come giorno decisivo per trovare l'accordo sul contratto ma questo incontro mancato, almeno fino a questo momento, potrebbe significare altro, ad esempio una frenata nella trattativa, o semplicemente l'appuntamento - che era previsto in mattinata - è stato posticipato in serata. Seguiranno aggiornamenti.

