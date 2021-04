"Dal 1 maggio torna il pubblico negli stadi in zona gialla" si legge in alto sul sito de La Gazzetta dello Sport. E' questa la breaking news. Ricordiamo che lunedì, in attesa dell'ufficialità, la Campania passerà da rossa ad arancione.

Ultim'ora pubblicata anche dall'agenzia ANSA: dal 1° Maggio, tornerà il pubblico negli stadi in Zona Gialla. 1000 spettatori all'aperto, 500 al chiuso. Scrive l'agenzia: "In zona gialla da sabato 1 maggio sarà consentito l'accesso del pubblico in impianti all'aperto fino a un massimo di 1.000 spettatori ed al chiuso fino ad un massimo di 500 per tutti gli eventi sportivi agonistici e riconosciuti di interesse nazionale da CONI e CIP".