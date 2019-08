Dall'Ecuador - Napoli ad un passo dal 2000 Campana! Affare da 5mln, i dettagli

Con sei reti messe a segno Leonardo Campana si è laureato Pichichi al Sudamericano Under 20, trascinando il suo Ecuador ad una storica vittoria. E adesso il classe 2000, considerato uno degli astri nascenti del calcio sudamericano, sembrerebbe essere vicino al Napoli. L'indiscrezione è stata lanciata da Radio Estrella, secondo cui l'attaccante del Barcellona SC sarebbe prossimo a vestirsi d'azzurro per una cifra che si aggira sui 5 milioni di euro.



CASO SOCIAL - A gettare benzina sul fuoco e confermare un imminente addio alll'Ecuador è un post pubblicato dalla stellina classe 2000. "Mi mancherete, famiglia", ha scritto. E chissà che la sua destinazione non sia proprio Napoli.