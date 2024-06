Dalla Francia - Lukaku è la priorità del Napoli: ADL può offrirgli un maxi ingaggio, le cifre

Il centravanti belga, sotto contratto con i Blues fino a giugno 2026, non dovrebbe restare, il club londinese vorrebbe separarsi da lui quest'estate.

Romelu Lukaku è tornato al Chelsea dopo il prestito di quest'anno alla Roma (21 gol e 4 assist in 47 partite tra tutte le competizioni in giallorosso). Il centravanti belga, sotto contratto con i Blues fino a giugno 2026, non dovrebbe restare, il club londinese vorrebbe separarsi da lui quest'estate.

Secondo le ultime informazioni riferite dal portale francese Footmercato, il Napoli ha fatto del 31enne attaccante la sua priorità per sostituire Victor Osimhen. L'imminente arrivo di Antonio Conte in panchina potrebbe addirittura accelerare questa pratica. Per il club azzurro bisognerà ora trovare un accordo con il Chelsea mentre il presidente De Laurentiis potrebbe offrire a Big Rom un ingaggio di circa 7 milioni di euro all'anno, per almeno tre stagioni.