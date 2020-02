In questi ultimi giorni ha tenuto banco la questione Allan: aveva stupito tifosi ed addetti ai lavori l’esclusione del brasiliano dalla lista dei convocati degli azzurri in occasione della trasferta a Cagliari, vinta poi dai partenopei grazie a Mertens. Il tecnico Gattuso, infatti, ha deciso di tenerlo fuori a causa di scarso impegno mostrato nelle ultime sedute di allenamento.

L'ERRORE E POI LE SCUSE - Così canta Antonello Venditti nella canzone "Dalla pelle al cuore", in cui un amante pentito del suo tradimento implora il perdono della persona amata. L’istinto, la “pelle” lo ha fatto sbagliare, ma capito l’errore, chiede di concedergli una seconda occasione. Allan, riconosciuto di aver sbagliato, si è scusato con il proprio allenatore, parole che hanno avuto seguito successivamente da un allenamento profuso con un impegno maggiore rispetto al solito. Il brasiliano, impegnandosi al massimo, sta provando a far cambiare idea a Gattuso che a questo punto potrebbe prendere seriamente l’idea di schierarlo anche da titolare nella prossima sfida di campionato contro il Brescia, e magari anche nel big match di Champions contro il Barcellona. Il club, Gattuso e i tifosi si augurano che, dopo la tempesta, sia tornata definitivamente la pace e che si possa ammirare di nuovo quel guerriero in mezzo al campo che faceva impazzire tutti a suon di contrasti e di palloni recuperati.