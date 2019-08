Dalla Romania - "Voglio una squadra dove giocare", Chiriches spinge per andare al Sassuolo

Vlad Chiriches potrebbe lasciare Napoli nel corso di questo finale di calciomercato. Il difensore azzurro, infatti, starebbe spingendo per la cessione per il Sassuolo, club che avrebbe messo sul piatto 10 mln per strapparlo ad Ancelotti. Come riporta il portale rumeno Libertatea, Chiriches avrebbe lasciato intendere attraverso una frase chiara la voglia di andare altrove: "Voglio trovare una squadra dove posso giocare".