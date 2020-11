Dalla Spagna: "Fabian risorto! Super partita con assist e corner battuti magistralmente"

La Spagna elogia Fabian Ruiz dopo la grande prova di ieri con tre assist vincenti in Nations League contro la Germania. Voti alti in pagella per il centrocampista del Napoli. Il Mundo Deportivo parla di calciatore 'risorto' dopo le ultime deludenti prestazioni: "Dopo aver giocato male nelle precedenti partite, il centrocampista del Napoli è tornato a mostrare la sua versione migliore". Elogi per l'andaluso anche da AS: "Entrato nel secondo tempo al posto di Canales, si segnala per una grande partita. Calcia magistralmente l'angolo dell'1-0 e mostra come superare muri e disegnare traiettorie".