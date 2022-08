DAZN corre ai ripari: link alternativo per seguire Napoli-Hellas Verona in caso di problemi

DAZN corre ai ripari. In vista di Hellas Verona-Napoli, per evitare gli stessi problemi di ieri sera, l'emittente ha inviato un link alternativo

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

DAZN corre ai ripari. In vista di Hellas Verona-Napoli, per evitare gli stessi problemi di ieri sera, l'emittente ha inviato un link alternativo e il seguente messaggio ai suoi abbonati: "Ieri abbiamo riscontrato problemi tecnici legati all’accesso alla nostra App. Ci scusiamo per il disagio causato.



Qualora riscontrassi problemi nell’accedere alla piattaforma hai la possibilità di utilizzare il link qui sotto per vedere Verona-Napoli. Il link sará attivo a partire dalle 18.00



Inserisci l’email con cui ti sei registrato a DAZN e guarda la partita. L’indirizzo email utilizzato per la registrazione ai servizi DAZN deve essere impiegato per il fine sopra indicato esclusivamente dal titolare dell’abbonamento DAZN.



L’uso non autorizzato di tale indirizzo email da parte di soggetti diversi dal titolare dell’abbonamento a DAZN comporta un illecito di natura penale, qualificabile come accesso abusivo ad un sistema informatico ex art. 615 ter del codice penale oltre a violare le condizioni di utilizzo e Carta dei Servizi DAZN.



Stiamo lavorando il più velocemente possibile per risolvere il problema sulla nostra App. I nostri clienti sono davvero importanti per noi e, ancora una volta, siamo davvero dispiaciuti della problematica".