Decisivo Osimhen! Al Napoli basta la rete del nigeriano per piegare la Pro Vercelli

Il Napoli batte 1-0 la Pro Vercelli nel match valido per la seconda gara amichevole in quel di Dimaro. Decide il gol di Victor Osimhen nel primo tempo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Bravo Rrahmani a fare da sponda per il nigeriano che spinge in porta. Il Napoli ha avuto diverse occasioni per raddoppiare, ma la notizia è indubbiamente l’infortunio di Diego Demme. Costretto ad uscire dal campo per un problema al ginocchio, domani l’ex Lipsia svolgerà gli esami. Nella ripresa girandola di cambi tra le fila azzurre e diverse possibilità di segnare il 2-0. Osimhen e Ciciretti non siglano il raddoppio. Finisce così, 1-0 per il Napoli con la rete decisiva di Victor Osimhen.