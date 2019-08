Difesa con Maksimovic a destra e centrocampo a tre: le idee di Ancelotti per sorprendere la Juve

Due ipotesi a sorpresa, due possibili cambiamenti rispetto all’undici anti-Fiorentina per la sfida contro la Juventus. È quelli a cui sta pensando Carlo Ancelotti secondo il Corriere dello Sport che però spiega che anche l’ipotesi della conferma in blocco della formazione non va certo scartata.

DIFESA - Il primo possibile cambiamento riguarda la difesa con l’idea di riproporre, come fatto l’anno scorso in più di un’occasione in Champions League, Maksimovic come terzino destro nella “difesa a tre e mezzo”.

CENTROCAMPO - Ma anche a centrocampo potrebbero esserci novità. A Firenze in poco più di 20 minuti Elmas ha lasciato il segno e ha consentito al Napoli di cambiare volto tattico tornando al centrocampo a tre, un’ipotesi da non scartare per la sfida con i bianconeri.