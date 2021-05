Dimaro-Castel di Sangro, date e amichevoli: il piano da perfezionare col prossimo tecnico

C'è un calendario estivo da organizzare, scrive il Corriere dello Sport ricordando che dal 15 al 25 luglio si tornerà a Dimaro-Folgarida, poi decollerà e un mini-tour che servirà per verificare la consistenza del lavoro. Ci dovrebbero essere due amichevoli di respiro internazionale e si sta dialogando - si legge - con l’Arsenal e anche con il Lione: sfide di richiamo e significative che dovrebbe essere collocate tra il ritiro di Dimaro-Folgarida e quello di Castel di Sangro, ma il programma verrà definito da De Laurentiis con l’allenatore che verrà. Nel secondo ritiro di Castel di Sangro il Napoli arriverà il 5 agosto e ci resterà fino al 15 agosto: quasi certe due amichevoli in ritiro ed un'altra con un club di Serie A per entrare in clima campionato.