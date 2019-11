Dopo Allan, altro caso di criminalità contro un calciatore: furto all'auto di Lady Zielinski

Brutto episodio che ha visto protagonista Laura Slowiak, moglie del centrocampista del Napoli Piotr Zielinski. Come racconta l'edizione odierna di Repubblica, alcuni ladri sono entrati in azione per danneggiare la sua auto, strappando via lo stereo ed il navigatore satellitare rompendo il vetro del finestrino dal lato passeggero. A recupuperare poi l'auto, una Smart, è arrivato lo stesso Zielinski avvertito dalla moglie molto spaventate. Come scrive il quotidiano, le forze dell’ordine hanno già le antenne dritte dopo il tentato furto nella villa di Allan, avvenuto venerdì pomeriggio, mentre la moglie Thais era in casa.