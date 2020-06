ESPN - Gattuso vuole Thiago Silva: il brasiliano è considerato l'erede perfetto di Koulibaly

Il Napoli potrebbe pensare a Thiago Silva per sostituire Kalidou Koulibaly. A lanciare la bomba di mercato è ESPN. Il centrale difensivo del PSG è in scadenza e, per ora, appare difficile un rinnovo con club parigino. L'idea di portarlo a Napoli, come riferisce ESPN, è di mister Gattuso che considera Thiago Silva l'erede perfetto di Kalidou Koulibaly.

I MONDIALI - Thiago Silva vuole proseguire la sua carriera in Europa per strappare la convocazione per i prossimi mondiali in Qatar nel 2022, attende quindi una chiamata da un club prestigioso che gli possa permettere di giocare la Champions League. Sul brasiliano non mancano gli estimatori: in prima fila l'Everton di Carlo Ancelotti