Fabian svela i suoi sogni: "L'europeo Under 21, un titolo col Napoli ed Euro 2020 con la Spagna"

“Sogno di vincere il Europeo Under 21 domenica. Sogno di vincere un titolo la prossima stagione con il Napoli e di poter andare all'Europeo del 2020 con la nazionale spagnola”. Così il centrocampista del Napoli e della Spagna Under 21 Fabian Ruiz in un’intervista a quotidiano spagnolo “El Mundo”. Fabian giocherà stasera la finale dell’Europeo Under 21 con la sua Spagna contro la Germania.