Napoli-Beukema, ci siamo! Sky: domani incontro finale per definire i dettagli

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 20:50 In primo piano

Il Napoli si avvicina a grandi passi verso l'acquisto di Sam Beukema, difensore centrale del Bologna. L’offerta del club di De Laurentiis ai felsinei per l'olandese è di 30 milioni di euro più 2 di bonus, il Bologna aveva rilanciato chiedendo 31mln più 3 di bonus. Nelle ultime ore le parti sono molto vicine e stanno raggiungendo l’intesa definitiva su tutto. Si prevede che la giornata di domani sia quella in cui verrà definito ogni dettaglio dell'operazione.

Il giocatore, che ha già dato il suo gradimento al trasferimento, è pronto a raccogliere la sfida e si è detto entusiasta all’idea di vestire la maglia del Napoli, con la possibilità di giocare la Champions League e mettersi alla prova in un club di grande tradizione e ambizione. Antonio Conte aspetta il difensore, primo della lista, per rinforzare ulteriormente il reparto difensivo che nella scorsa stagione ha subito meno gol in Europa. A riferirlo attraverso il proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.