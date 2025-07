Ultim'ora Osimhen-Galatasaray, Sky: da 3 a 5 rate, il Napoli va incontro ai turchi ma chiede garanzie bancarie

vedi letture

In primo piano

Ieri alle 23:44 In primo piano

Nel corso di ‘Calciomercato l’Originale’, il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha parlato della trattativa tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen: “Che il calcio turco possa davvero fare investimenti da 75 milioni di euro, come quello che è stato preannunciato formalmente dal Galatasaray al Napoli rappresenterebbe un po’ una novità come spesa. Ecco perché il Napoli sta aspettando le garanzie bancarie, il Galatasaray ha detto che sono disposti a spendere questi 75mln e pagare la clausola anche se con dei termini di pagamenti diversi rispetto a quelli che sono stabiliti nel contratto e nella clausola.

Sarebbero stabiliti tre pagamenti, invece il club turco vuole fare questa operazione in cinque rate. A prescindere servono le fideiussioni bancarie che il Napoli sta aspettando, senza quelle l’operazione non si concluderà. C’è stato oggi un pranzo tra il vice-presidente del Galatasaray e il direttore sportivo del Napoli, Manna ha riconfermato che verranno incontro al club turco sui termini di pagamento, ma vogliono le garanzie bancarie”.