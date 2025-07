Ultim'ora Lucca-Napoli, Sky: c’è un patto tra Pozzo e ADL, può chiuderlo prima dell'Atalanta

Dopo aver definito la cessione di Mateo Retegui all’Al-Qadsiah per una cifra complessiva di circa 68 milioni di euro, l’Atalanta è già al lavoro per individuare il suo sostituto in attacco. La società bergamasca punta a rinforzare il reparto offensivo con un profilo giovane ma già pronto per la Serie A. Tra i principali candidati spicca Lorenzo Lucca, classe 2000 dell’Udinese seguito da tempo anche dal Napoli, Evan Ferguson del Brighton, centravanti classe 2004 dal grande potenziale, seguito anche dalla Roma. In questo caso, la Dea sarebbe disposta a discutere un trasferimento a titolo definitivo. Un altro nome sul taccuino di Tony D’Amico è quello di Georges Mikautadze, talento georgiano del Lione anch’egli classe 2000, autore di una stagione in crescita in Ligue 1, riferisce Sky Sport.

Nel corso di 'Calciomercato l'Originale', il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha riferito un retroscena di mercato che riguarda Lorenzo Lucca: "Su Lucca, però, il Napoli ha un patto con l’Udinese. Oggi è stato sancito un patto tra i presidenti dei due club. Pozzo ha detto a De Laurentiis: ‘Il giocatore è tuo, perché ti sei mosso prima, se vuoi puoi chiuderlo’. Vediamo se il Napoli chiuderà o meno Lucca domani”.