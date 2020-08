Focus lista Uefa in vista del Barcellona: assenti tre azzurri, c'è Llorente

C'è Llorente, non ci sono Ghoulam, Malcuit e Younes. Queste alcune informazioni sulla lista Uefa in vista della sfida degli ottavi contro il Barcellona. Scelte obbligate, per motivi di regolamento, veicolate anche dalle condizioni fisiche dei primi due, reduci da brutti infortuni. In attacco, per i troppi giocatori, il sacrificato è stato l'esterno tedesco. C'è l'attaccante spagnolo che non ha quasi mai giocato con Gattuso ma che al Camp Nou con la sua esperienza potrebbe tornare utile.