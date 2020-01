FOTO - Demme ad un passo dal Napoli: il regista del Lipsia è stato in città

Oltre a Lobotka, il Napoli sta chiudendo anche per Diego Demme del Lipsia. Una doppia operazione per rinforzare il centrocampo. Sui social il regista del Lipsia aveva svelato di essere stato in città nei giorni scorsi con una foto sul lungomare. Nulla di cui meravigliarsi: si chiama Diego per Maradona, è di origini napoletane e sognava di vestire l'azzurro. Si sta realizzando.

