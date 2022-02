FOTO - Manca un rigore! Moviola Cds: "Errore grave del VAR Massa, braccio di Luiz Felipe"

Il VAR avrebbe dovuto chiamare Di Bello al monitor, non lo ha fatto. Grave

"Se il livello sale, Di Bello finisce per andare in difficoltà: perso un rigore abbastanza chiaro (complimenti anche a Massa, chissà che cosa faceva nel VOR), perdonati due gialli a Hysaj e Di Lorenzo, alcune scelte non hanno convinto", scrive il Corriere dello Sport nella solita moviola, raccontando del rigore ignorato (sull'1-0) da arbitro e VAR per fallo di mano di Luiz Felipe:

"In area saltano Rrahmani e Insigne, il primo la tocca di testa, il pallone arriva sul braccio sinistro di Luiz Felipe che: a) parte in posizione non congrua; b) è sopra le spalle; c) si abbassa non appena arriva il pallone. Come esimente, il difensore biancoceleste può opporre il fatto che il tocco di Rrahmani è abbastanza ravvicinato. Il VAR avrebbe dovuto chiamare Di Bello al monitor, non lo ha fatto. Grave". 5,5 all'arbitro e 5 al VAR Massa: "Si perde un rigore al monitor, errore più grave".