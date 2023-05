FOTO - Nessuno vuole perdersi la festa: già 120mila in coda su Ticketone per Napoli-Samp!

E' partita la corsa al biglietto per Napoli-Sampdoria, partita in programma domenica alle 18:30 e valevole per l'ultima giornata di campionato

E' partita la corsa al biglietto per Napoli-Sampdoria, partita in programma domenica alle 18:30 e valevole per l'ultima giornata di campionato. Dopo il match andrà in scena al Maradona la festa per lo Scudetto e nessuno vuole perdersela. Alle 15 è partita la vendita dei tagliandi e dopo 5 minuti risultavano già oltre 110 mila i tifosi in coda su Ticketone.