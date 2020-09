FOTO TN - "Arek, non andare alla Juve": la reazione di Milik alla richiesta di un tifoso

Arek Milik, escluso dai convocati per l'amichevole, poi annullata, con lo Sporting ha trascorso il weekend a Capri. Giornate utilizzate per riflettere sul futuro, con il bomber polacco al centro di diverse voci di mercato. Quella che inizia sarà una settimana chiave per il classe '94, che dovrà capire se Roma e Napoli troveranno l'intesa per il suo trasferimento.

Come raccolto da Tn, nelle prime ore del mattino Milik è tornato a Napoli da Capri, incrociando alcuni tifosi che gli hanno chiesto un selfie. Uno di questi gli ha fatto una richiesta: "Arek, non andare alla Juve", con il polacco che ha risposo con un sorriso prima di proseguire per la sua strada.