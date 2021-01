Gattuso, discorso alla squadra prima del Verona: "Basta rimpianti, servirà il massimo per vincere!"

Dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Juventus, il Napoli è chiamato a rialzarsi e a proseguire il suo percorso in campionato, dove l'obiettivo resta la qualificazione alla prossima edizione della Champions League e, dunque, il raggiungimento dei primi quattro posti in classifica. Superati dall'Atalanta, gli azzurri a Verona proveranno il controsorpasso.

IL DISCORSO DI RINO - Stando a quanto riportato da Raffaele Auriemma sulle colonne di Tuttosport, Rino Gattuso alla vigilia del match con l'Hellas Verona ci ha tenuto a ricaricare la testa dei suoi ragazzi. "Ora basta con i rimpianti: se vogliamo vincere contro questa squadra forte, dobbiamo dare il massimo", il concetto espresso nel discorso fatto alla squadra prima della partenza per Verona.