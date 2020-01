Gattuso impone il ritiro anche per il Perugia: riflessione dopo i clamorosi errori individuali

Rino Gattuso non allenta la presa: Napoli in ritiro anche prima della sfida degli ottavi di Coppa Italia contro il Perugia. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che spiega come la vittoria del trofeo tricolore potrebbe rappresentare l’unica chance di qualificarsi in Europa League viste le difficoltà in campionato. Per questo, il tecnico, vuole mantenere alta la concentrazione del gruppo, così Gattuso ha deciso che sarà ritiro anche questa sera. "È un’occasione - si legge sul quotidiano - anche per riflettere sugli errori commessi nelle ultime gare, che sono costati tre sconfitte nelle prime quattro gare della gestione del trainer di Corigliano Calabro"