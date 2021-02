Gattuso in emergenza: oggi esami per Ospina e Lozano, col Granada rischio out in otto

Emergenza totale per Gattuso in vista della gara contro il Granada di giovedì valida come andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Oggi esami strumentali per Ospina e Lozano, in attesa degli esiti potrebbero essere otto, scrive il Corriere dello Sport, gli indisponibili per Gattuso in vista della partita di giovedì. Assenze pesanti che rischiano di condizionare le prossime partite.