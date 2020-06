Gattuso non si rilassa: "Verona può metterci in difficoltà! Abbiamo il dovere di fare il meglio..."

In casa Napoli prosegue la celebrazione della Coppa Italia sollevata mercoledì sera dopo la vittoria ai rigori contro la Juventus. Venerdì sera la squadra ha cenato in gruppo, dirigenti e famiglie compresi, a via Manzoni. Ieri, invece, è stato festeggiato ad Ischia il compleanno di Kalidou Koulibaly, che ha compiuto 29 anni proprio due giorni dopo il successo di Roma.

LE PAROLE DI RINGHIO - Durante la cena di venerdì sera alla Riserva RoofTop Rino Gattuso non ha soltanto brindato al primo trofeo della carriera. Il tecnico calabrese s'è proiettato anche alla prossima sfida di campionato, la prima post-coronavirus, chiedendo alla squadra di non abbassare le guardia: "Il Verona è forte e aggressivo, può metterci in difficoltà. Abbiamo il dovere di giocare al meglio queste 12 partite", le sue parole riportate dal Corriere dello Sport.