Gattuso su Insigne: "Sarà in campo solo se al 100%. Dovrà dirmelo lui..."

Insigne ci sarà contro il Barcellona? Questo il grande dubbio della vigilia. Ne ha parlato Rino Gattuso in conferenza stampa: "Insigne oggi s'è allenato al 100% con la squadra, domani voglio sentire dalla sua bocca che è al 100%, ma se non è al 100% non scenderà in campo, se è al 100% ci darà invece una mano".