Gazzetta controcorrente: "Futuro Koulibaly in dubbio, il City offre 95mln. ADL resisterà?"

Il futuro di Kalidou Koulibaly sarebbe fortemente in dubbio, almeno secondo la Gazzetta dello Sport. Il Manchester City sarebbe disposto a far tremare i polsi al Napoli con una super offerta per il difensore senegalese: 95 milioni di euro. L’offerta dei citizens starebbe facendo riflettere la dirigenza napoletana: 95 milioni permetterebbero al club di definire alcune operazioni che sono ancora in sospeso. Due su tutte: James Rodriguez e Manolas. Resta da capire - si legge - se Aurelio De Laurentiis saprà resistere alla tentazione di perdere tanti soldi e privarsi del difensore che è tra i migliori in Europa.

Va aggiunto che più volte ADL ed Ancelotti hanno rassicurato sulla permanenza del giocatore che, reduce dal ricco rinnovo, non ha mai dato cenni di malessere e, inoltre, il Napoli potrebbe coprire gli acquisti (quello di James è in prestito oneroso) con il ricavato delle tante cessioni in vista e quella già finalizzata di Hamsik.