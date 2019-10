Gazzetta - Emergenza difesa, ma il Napoli ha già deciso: non punterà sugli svincolati

L'emergenza in difesa, specialmente sulle corsie laterali, non spingerà il Napoli a puntare su calciatori svincolati. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa chiarezza e rivela le mosse societarie. Il Napoli, dunque, andrà avanti coi suoi calciatori, fronteggiando queste difficoltà numeriche emerse dopo l'ennesimo infortunio, quello di Malcuit, che sarà fermo per diversi mesi. Probabilmente per lui stagione finita.