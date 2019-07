Gazzetta - James-Napoli, Real Madrid irremovibile: vuole 42mln, altri due club su di lui

Su James Rodriguez - si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - ci sono tre club: Napoli, in primis, ma anche Atletico Madrid e PSG. Il quotidiano racconta la trattativa con il Real Madrid e sottolinea come nella capitale spagnola il muro sia ancora bello alto: "Una trattativa infinita, un’attesa logorate, che James Rodriguez sta vivendo in Colombia, dove trascorre le vacanze. Dunque, continua il confronto a distanza con Florentino Perez, il presidente del Real: lui sembra irremovibile, vuole 42 milioni di euro, prendere o lasciare".