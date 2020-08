Gazzetta - Milik aspetta ancora la Juve: rischia di compromettere i piani estivi del Napoli

C'è la spina Milik che rischia di compromettere parte del progetto estivo, scrive la Gazzetta dello Sport facendo il punto sull'attaccante polacco, nelle idee del Napoli da inserire in uno scambio con la Roma per Under, più conguaglio a favore dei partenopei. Milik però sta aspettando un segnale dalla Juventus per decidere il proprio futuro. L’ipotesi che possa restare, comunque, è abbastanza remota.