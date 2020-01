Gazzetta - Politano al Napoli: accontentato Gattuso che non vedeva l'ora dell'acquisto

Dopo aver posato con la sciarpa della Roma, tornando deluso a Milano a causa del flop dello scambio con Spinazzola, Matteo Politano ha deciso il suo futuro che sarà in maglia azzurra. L'esterno si legherà al Napoli fino al 2024 con un ingaggio da circa 2 milioni di euro più bonus, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che Gattuso non vedeva l’ora che si decidesse. Ieri è arrivato l’ok dopo il pressing del ds Giuntoli, intensificato negli ultimi giorni per battere la concorrenza del Siviglia, oltre alla Roma che seguiva l'evoluzione della vicenda. Con l'Inter l'affare dovrebbe formalizzarsi per 2 milioni di prestito, più circa 20 di riscatto e altri 2 di bonus ed il giocatore potrebbe fare passerella al San Paolo già per la gara contro la Juventus.