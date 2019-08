Gazzetta - Roma e Tottenham non vogliono spendere 25 mln per Hysaj, il Napoli aspetta: la situazione

Roma e Tottenham si contendono Elseid Hysaj, terzino albanese in uscita dal Napoli che sulla destra si è rinforzato con Di Lorenzo e può contare già su Malcuit. Il Napoli chiede 25 milioni per il cartellino del calciatore ex Empoli. Nessuna delle due società è disposta a spendere quella cifra, spiega però l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. La rosea aggiunge però che “il Napoli non ha fretta di realizzare, se ne riparlerà dopo Ferragosto”.