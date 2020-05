Gazzetta - Tutto su Milenkovic se parte Koulibaly: spunta il prezzo per chiudere

Chissà cosa ne sarà del futuro di Koulibaly, ma una cosa è certa: in caso di cessione, il Napoli non si farà trovare impreparato. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il primo obiettivo è Nikola Milenkovic della Fiorentina, serbo di 23 anni, che costa sui 30 milioni di euro. Le indiscusse potenzialità di questo ragazzo avranno sicuramente messo d’accordo il trio del mercato napoletano, ovvero, Giuntoli, il presidente Aurelio De Laurentiis e il tecnico Rino Gattuso. Ma tutto dipenderà dal futuro di Koulibaly: piace a tanti club e il Napoli non si opporrà all'addio, ma vedremo se arriveranno le offerte giuste.