Gazzetta - Verso Napoli-Cagliari: sei cambi per Ancelotti, confermato Milik

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prova ad anticipare quelle che saranno le scelte di formazione di Napoli e Cagliari in vista della sfida di domani sera. Per il Napoli sei cambi rispetto a Lecce: Meret in porta, Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni, Callejon e Allan a centrocampo e Mertens in attacco al fianco di Milik. Per il Cagliari 4-3-1-2 con Joao Pedro e Simeone coppia d'attacco e l'ex Rog in mediana.