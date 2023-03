Giuntoli a Sky: "Gara molto delicata. Kvara? Forse sta facendo anche un po’ in più di quello che speravamo"

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima della gara di Champions League con l'Eintracht Francoforte è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima della gara di Champions League con l'Eintracht Francoforte è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Nell'Eintracht ci sono assenze importanti, ma vanno in undici in campo. Sono una squadra molto agguerrita, di grande gamba e di grande intensità. Quindi sarà una partita molte delicata. Noi abbiamo in nostro modo di giocare ed interpretare il calcio. Cercheremo di giocare come abbiamo fatto là, come cerchiamo di fare sempre. Cerchiamo di fare il massimo senza guardare a gestirsi".