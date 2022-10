Giuntoli a Sky: “Mercato concordato con Spalletti. Contenti per gli ottavi, ma c'è ancora tanta strada"

Nel pre-partita di Napoli-Glasgow Rangers, il ds azzurro Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.





Campagna acquisti concordata tutta con Spalletti? “Noi abbiamo un reparto scout molto bravo, facciamo scouting tutto l’anno e quindi ci siamo preparati molto prima. Abbiamo poi concordato tutto con Luciano che ci ha dato il via libera. Abbiamo fatto tutto in coro. C’è uno scambio nel quotidiano col mister, quando c’è tanto confronto ogni giorno non c’è bisogno di fare liste. Siamo andati dritti per dritti senza alcun problema”.

Raspadori esterno, cosa vi aspettate da lui in quella posizione? “Alla fine quella è la posizione di partenza ma infase di svilupppo tende ad accentrarsi. Quando ha la palla è libero di andare dove più si sente a suo agio. Il mister è bravissimo in questa disposizione, fino adesso ha sempre fatto scelte azzeccate. Speriamo che sia così anche stasera”.

Sugli ottavi raggiunti: “Siamo molto contenti, gli ottavi sono un bellissimo risultato. Adesso stiamo lavorando sul quotidiano e pensiamo a stare con i piedi per terra e capire quale è il nostro limite. Bisogna fare ancora molta strada e superarsi”.

Da ex difensore insegna ai difensori centrali come comportarsi? “Io sinceramente ero diverso da te (Costacurta, ndr.), ho giocato a livelli inferiori. Io non insegno niente, c’è il mister è bravissimo sul campo. Cerco di capire le caratteristiche per fare un certo tipo di calcio. Al mister gli piace molto giocare da dietro, quindi il giocatore deve essere predisposto a giocare al calcio. Giocando molto alti sono tutti calciatori che devono avere una discreta velocità per reggere l’uno contro uno a campo aperto. Questi sono i ragionamenti che facciamo”.