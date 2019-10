GRAFICO - Elmas fuori ruolo? No, Ancelotti ha ragione: in campo da mezzala, largo senza palla

Tante le critiche rivolte a Carlo Ancelotti per la posizione di Elmas con la Spal . In realtà la posizione di destra nel 4-4-2, come appare disegnata nel campetto di presentazione delle partite, è solo in fase difensiva. "Ha giocato centro-destra, come Fabian nella parte finale. Non era fuori ruolo. A destra ha fatto solo la fase difensiva, come capita sempre", le parole di Ancelotti nel post-partita, che trovano conferma nel grafico di seguito delle posizioni medie rilevate dalla Lega Serie A. Nello sviluppo del gioco, Elmas ha ricoperto quel ruolo stringendo molto verso il campo, favorendo la spinta di Malcuit, come spesso avvenuto per Zielinski o Fabian a sinistra quando si spingeva a sinistra con Mario Rui terzino di spinta, fino all'infortunio. Interpretazione che spesso ha avuto anche Callejon, stringendo dentro vicino ai centrocampisti. Nessun dubbio sulla prova negativa del giovane macedone '99, ma non sempre una prova individuale è causata dal ruolo o dall'interpretazione tattica.