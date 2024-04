As - Manna sfida Giuntoli per Guido Rodríguez: l'argentino è in scadenza col Betis

L'argentino è un tassello fondamentale per Pellegrini, che ne aveva bloccato la cessione un anno fa.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Guido Rodríguez, centrocampista campione del mondo con l'Argentina, torna alla ribalta al Betis dopo l'infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori per quasi tre mesi. L'argentino è un tassello fondamentale per Pellegrini, che ne aveva bloccato la cessione un anno fa, e per il club farà un ultimo tentativo per rinnovare il suo contratto in scadenza il 30 giugno. Al momento non c'è ottimismo su un accordo in extremis, scrive As, mentre il suo agente da mesi riceve proposte da diversi club importanti.

Dopo l'interesse del Barcellona e negli ultimi mesi del 2023 della Juventus, spunta per il quotidiano spagnolo anche il Napoli. Il nuovo ds Manna ha messo il classe '94 nella sua lista di obiettivi per il centrocampo. I partenopei perderanno in questo settore Dendoncker, Traoré e Zielinski, che firmerà a svincolo con l'Inter. Ingaggiare Guido con la stessa formula del polacco è un'opportunità sul tavolo sia per gli azzurri che per i bianconeri, anche se queste soluzioni non sono le uniche apprezzate dall'entourage del centrocampista.